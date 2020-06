O novém díle legendární série Call of Duty toho moc nevíme. Mezi komunitou se spekuluje nejvíce o dalším díle Black Ops. Tak či onak, brzy bychom měli být moudřejší, jelikož k oznámení by údajně mohlo dojít už příští týden. V odkaze pod tímto odstavcem můžete vidět záběry ze hry. Nutno dodat, že příliš průkazné není, a kvalita také pokulhává. Jak si myslíte, že to bude s letoším dílem Call of Duty?