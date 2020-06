Ekologie je stále větším tématem a Německo chce v tomto směru udělat zásadní krok. Do 20 let chce mít na moři pětinásobek větrných turbín. Nyní počet turbín dosahuje výkonu přibližně 7,5 GW. Cílem je 40 GW, přičemž v roce 2030 by výkon měl být zhruba mezi 15 a 20 GW. Do roku 2030 je plán získávat 65 % energie z obnovitelných zdrojů. Turbíny na souši mají v současné době výkon přibližně 54 GW.