V minulých měsících jsme vás informovali, že Netflix pozastavil natáčení svých seriálů kvůli řádící pandemii koronaviru. Dobrou zprávou je, že situace se pomalu začne vracet do normálu. Podle informací se má například druhá sezóna Zaklínače začít natáčet už v červenci, a to ve Velké Británii. Samozřejmostí budou jistá bezpečnostní opatření. V té době by mělo započít natáčení i třetí série seriálu Sex Education.