Takto vypadá mapa z GTA 5 vytesaná do dřeva

Možná jste se během karantény něčemu přiučili či jste začali pracovat na něčem, na co jste nyní hrdí. Uživatel na Redditu se pochlubil mapou GTA 5, kterou během karantény vytesal do dřeva. Dílo je to vskutku unikátní. Posuďte sami v galerii pod odstavcem.