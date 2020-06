7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (2. 6. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jak již samotný název napovídá, aplikace Speech to Text : Voice to Text vám poslouží při zápisu nadiktovaných vět. Tento nástroj používá sofistikované API, pomocí kterého byste měli dosáhnout co možná největší přesnosti. Aplikaci ocení především studenti, podnikatelé a ostatní, kteří si potřebují zaznamenat své myšlenky a řadu dalších záležitostí. Podpora češtiny je samozřejmostí.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Prezidentské volby se ve Spojených státech amerických neustále přibližují. Přesně z tohoto důvodu vznikla parádní hra Election Fight 2020, ve které se můžete utkat v prezidentském duelu. Jednoduše si stačí vybrat, za jakého kandidáta budete hrát a následně se vrhnete do pěstního souboje proti svému protivníkovi.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Máte k dispozici jablečné hodinky Apple Watch, nebo pouze hledáte sadu zábavných miniher, které by vás dokázaly zabavit na iPhonu či iPadu? Ať už tak či onak, vaše tužby by mohly uspokojit aplikace 20 Watch Games – Classic Pack, která vám poskytne dvacet parádních her.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Pravděpodobně se již drtivá většina z vás ocitla v situaci, kdy jste před sebou měli nějaký malý text, který jste nemohli přečíst a pochopitelně jste neměli ani lupu. Tu vám dokáže nahradit aplikace Magnifying Glass & Flash Light, jež dokáže naplno využít potenciál fotoaparátu a navíc promění blesk v praktickou svítilnu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Napadlo vás někdy, jaké by to asi bylo, kdybyste si založili vlastní softwarovou společnost a pokusili se prorazit na bohatém trhu? Přesně tohle si můžete vyzkoušet ve hře Office Story. Vaším cílem bude proměnit klasický „garážový start-up“ v plně kompetentní společnost se solidním renomé. Nebude to ale jen tak. Mezi vaše povinnosti bude mimo tvorby strategie také patřit nákup nábytku, květin, najímání lidí a jejich následný trénink.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Máte doma menší děti a už se vám nejednou prohnalo hlavou, že jim vcelku nerozumíte. V takovém případě byste se přinejmenším měli podívat na aplikaci Kids Psychology, která vás vtáhne do tajů dětské psychologie a pomůže vám celkově daleko lépe porozumět samotným dětem.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Jestliže se považujete za fanouška klikacích adventur, které pro vás mají nachystané řadu hádanek, rozhodně byste měli zvážit zakoupení hry Apocalipsis. V této hře se ocitnete v roli mladíka jménem Harry, který přišel o svou milovanou ženu. Z tohoto důvodu se tedy vydává do tajuplných zemí, kde narazí na řadu kouzelných tvorů a bude muset čelit svým vnitřním démonům.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)