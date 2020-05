Kde najít nastavení aplikace Apple Mapy

Pokud patříte mezi časté cestovatele, tak nejspíše využíváte nějakou navigační aplikaci. Mezi nejoblíbenější aplikace patří bezesporu například Waze či třeba Google Maps. Zapomíná se však na nativní aplikaci Mapy od Applu, kterou sice uživatelé několik let zpět kritizovali za to, že nešla s dobou, avšak nyní už se jedná o skvělou alternativu, jenž alespoň na nějakých frontách konkurenci dohnala. Navíc k tomu, Mapy od Applu jsou jediné mapy, které můžete využít k navigování pomocí Apple Watch. Prakticky u všech navigačních aplikací najdete nastavení uvnitř aplikace, avšak v případě Map od Applu tomu tak není. Kde se tedy v tomto případě nachází? To zjistíte v tomto článku.

Kde najít nastavení aplikace Mapy od Applu

Pokud chcete na vašem iPhonu či iPadu změnit nastavení aplikace Mapy od Applu, tak je třeba podotknout, že je nenajdete přímo v aplikaci – bohužel. Pokud chcete nastavení aplikace Mapy od Applu změnit, tak je třeba dodržet tento postup:

Na vašem iPhonu či iPadu otevřete nativní aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a rozklikněte kolonku s názvem Mapy.

Nakonec sjeďte o něco níže, kde už se nachází jednotlivé možnosti předvoleb.

Zde si můžete nastavit, preferovaný typ přepravy (autem, pěšky, veřejnou dopravou), v sekci Řízení a navigace lze poté nastavit například vyhýbání se mýtným či dálnicím, anebo zobrazení kompasu či rychlostního limitu v navigaci. Kromě toho je zde k dispozici hlasitost navigace či možnost pozastavení mluveného audia během navigačních pokynů. Pokud se vrátíte zpět a klepnete na Veřejná doprava, tak si můžete vybrat preferovaný hromadný dopravní prostředek (dostupné prozatím jen v Praze). Pokud se opět vrátíte zpět, naleznete zde možnost nastavení zobrazení informací o klimatu a štítků na mapě. Zajímavá je také funkce Zobrazit polohu auta, díky čemuž se poloha vašeho vozidla po zaparkování zobrazí na mapě (telefon musí být připojen pomocí Bluetooth či CarPlay k vozidlu).