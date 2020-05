Vodafone má výpadek hovorů a mobilního internetu

Jste klienti operátora Vodafone a máte ode dnešního odpoledne problémy s voláním a datovým připojením? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Chyba není na vaší straně. Na problémy si totiž začíná stěžovat čím dál tím větší počet jeho klientů.

Podle dostupných informací již operátor celý problém aktivně řeší a snaží se jej opravit. Kde všude jsou problémy s připojením a voláním nicméně zřejmě zatím zcela úplně neví, jelikož stále rozsah výpadku zjišťuje. Dá se však předpokládat, že průzkum bude proveden co nevidět a poté bude moci být zahájena oprava, která uvede síť do původního stavu. Do té doby všem postiženým klientům nezbude nic jiného než čekat.