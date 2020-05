Mnichov přechází na Linux. Licence Windows 10 by byly příliš drahé

Německý Mnichov se rozhodl již podruhé přejít na bezplatnou alternativu Windows – na Linux. Prvně se tak stalo v roce 2006, a to ve chvíli, kdy vypršela licence. Rada města v roce 2017 ovšem rozhodla opět o přechodu na Windows (dosud přechod stál 86 milionů eur). Vzhledem k vypršení podpory Windows 7 by nyní bylo třeba nakoupit na tisíce strojů licence, což by byly jen další náklady. Rada města, která bude u moci až do roku 2026, se proto rozhodla šetřit a přejít na Linux. Všechny městské počítače v Mnichově tedy časem poběží pouze na tomto operačním systému.