Začínáme s chytrou domácností a hlasovými asistenty

Komerční sdělení: Chytrá domácnost dnes už zdaleka není jen výsadou nadšenců v oblasti moderních technologií. Zařídit a zprovoznit sofistikovaný smart home, který se s lehkostí sobě vlastní postará o většinu běžných úkolů, zvládne i méně zkušený uživatel. Pojďme se podívat, jak začít s chytrou domácností ovládanou hlasovými asistenty!

Jaké výhody přináší chytrá domácnost?

Co všechno vlastně taková chytrá domácnost dovede? Stručně řečeno, fantazii se zde meze opravdu nekladou. Ať už chcete jen vylepšit večerní atmosféru chytrým osvětlením, nebo si dům vybavit odshora až dolů chytrými spotřebiči, kamerami a termostatickými hlavicemi, je to jen na vás. Výsledek instalace chytrých doplňků by však měl být vždy takový, že pro vás bude starost o domácnost jednodušší, rychlejší a co možná nejpohodlnější.Velice pěkně se výhody správně zařízené chytré domácnosti demonstrují na každodenních rutinách. Ráno vstaneme, vyslovíme kouzelné slovíčko a kávovar už nám v kuchyni připravuje oblíbenou kávu, světla se pomalu rozjasňují, obývací pokoj se o pár stupňů oteplí a my máme ideální podmínky pro start do nového dne.

Jakmile jsme v práci, chytré kamery ve spolupráci se senzory monitorují celý byt nebo dům a v případě narušení bezpečnosti nás ihned informují prostřednictvím chytrého telefonu. Po cestě z práce se stavíme do obchodu, na dálku se podíváme do chytré ledničky a okamžitě víme, co doma chybí. Večer se vracíme do vyhřátého domu či bytu, kde jsou zalité květiny, nakrmení mazlíčci, a chytrý zámek za námi automaticky zamyká dveře. Vše řídíte vy pomocí jednoduché aplikace nebo skrze hlasové pokyny. Nezní to dobře?

Skutečná zábava začíná s hlasovými asistenty

Teorie zní dobře, ale jak všechny chytré scénáře a úkoly realizovat co nejjednodušším způsobem v praxi? Skutečný a pravý potenciál chytré domácnosti odemknete pouze s hlasovými asistenty. Nejpopulárnější aplikace pro ovládání smart home mají hlasové ovládání integrováno (bohužel, stále se musíme spoléhat pouze na angličtinu).

Systém Apple HomeKit využívá pochopitelně starou známou asistentku Siri. Ta vnímá všechny kompatibilní připojené prvky vaší chytré domácnosti a dokáže s nimi efektivně pracovat. Siri tak například zvládá obstarávat všechny povely typu „set room temperature to 20 degrees“ nebo „turn off the lights“. K ovládání chytré domácnosti skrze hlasovou asistentku Siri můžete využít zařízení s verzí operačního systému iOS 10 a vyšší, Apple TV, chytré hodinky Apple Watch či chytrý reproduktor Apple HomePod.

TIP: Produkty pro chytrou domácnost kompatibilní se systémem Apple HomeKit bývají označeny logem „Works with Apple HomeKit”.

Siri samozřejmě není jedinou asistentkou, která se postará o váš smart home. Nejbližší konkurenci vytváří Google se svým seskupením Google Home + Google Assistant a Amazon Alexa se stejnojmennou asistentkou.

Centrální jednotka jako srdce chytré domácnosti

Obecně platí, že centrální jednotka, nebo chcete-li chytrý reproduktor, tvoří srdce i mozek celé chytré domácnosti. Apple, jako již tradičně, jde od počátku trošku jiným směrem – centralizace chytré domácnosti totiž nevyžaduje specializovaný hub s komunikačním protokolem ZigBee/Z-Wave. Drtivou většinu potřebných úkonů zvládne iPhone samotný.

Přes to všechno také Apple nabízí svou variantu centrální jednotky v podobě Apple HomePod se zabudovanou asistentkou Siri. Díky reproduktoru je ovládání a provázanost chytré domácnosti zase o něco vyladěnější a jednodušší. Zároveň lze kromě ovládacích prvků využít s Apple HomePod také aplikace pro streamování hudby (Spotify, Apple Music, YouTube Music), předpověď počasí nebo přehled nejnovějších zpráv. Mikrofony v centrální jednotce jsou navrženy tak, aby dokázaly rozpoznat váš hlas i za velice nepříznivých podmínek (např. při hlasité hudbě).

TIP: Správně zařízená a provázaná chytrá domácnost umožňuje tvorbu scénářů a automatizací. Jedná se o vrcholnou formu ovládání vašeho smart home. Scénáře dovedou v jeden okamžik spustit několik různých akcí najednou (např. scénář „Dobré ráno“), zatímco automatizace spouští akce bez vašeho vědomí v případě splnění předem stanovené podmínky (např. uzamčení domu po vašem odchodu).