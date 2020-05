Rwanda v boji proti koronaviru využije i roboty

Rwanda získala v boji proti koronaviru pět robotů (Mwiza, Urumuri, Ikirezi, Akazuba a Ngabo) od rozvojového programu OSN. Tyto stroje budou činné v hlavním městě, kde dokážou za 5 minut zjistit symptomy až u 150 lidí. Dokážou rovněž zaznamenávat zvuk a upozornit lékaře například na netypický kašel. Pětice robotů bude také dohlížet, zda pacienti nosí roušky. V hlavním městě Rwandy se tak omezí styk lékařů s potenciálně nakaženými.

Today, at Kanyinya Treatment Centre, @UNDP_Rwanda handed over five (5) Smart Anti-Epidemic Robots to the Government of Rwanda, represented by the Ministry of Health and the Ministry of ICT and Innovation. pic.twitter.com/PVeTMYJHQu

— Ministry of ICT and Innovation | Rwanda (@RwandaICT) May 19, 2020