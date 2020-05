Čas od času se uživatelé mohou ocitnout v situaci, kdy potřebují přenést větší objem dat z jednoho Macu do druhého. Většina uživatelů by v tomto případě připojila k prvnímu Macu flash disk anebo externí pevný disk, na který by data přenesla. Poté by došlo k odpojení disku, připojení k druhému Macu a vložení dat. Tento postup je sice vcelku jednoduchý, ale pořád trvá delší dobu, jelikož je zde „prostředník“ v podobě externího disku, na který se data musí nahrát. Věděli jste o tom, že můžete dva Macu či MacBooky jednoduše propojit a přenášet mezi nimi data? Pokud chcete zjistit jak, tak pokračujte ve čtení.

Jak rychle přenést data z jednoho Macu do druhého

Ještě před tím, než se vrhnete do přenášení dat, tak je třeba si připravit správný kabel – v tomto případě buď Thunderbolt anebo Fireware v závislosti na tom, jaká macOS zařízení používáte. Zkrátka a jednoduše, kabel musí být schopný obě dvě zařízení propojit. Fakt, že se musí jednat o datový kabel, a nikoliv nabíjecí, asi zdůrazňovat nemusím. Po propojení obou zařízení kabelem je nutné, abyste Mac, ze kterého chcete data přenášet, převedli do tzv. Diskového režimu. Tímto dojde k tomu, že se Mac po propojení objeví na druhém Macu jakožto externí disk, se kterým lze klasicky pracovat. Macu můžete jednoduše do Diskového režimu přenést dvěma způsoby:

Pokud je Mac zapnutý:

V levém horním rohu klepněte na ikonu 

 Z menu vyberte možnost Předvolby systému…

V novém okně, které se zobrazí, se přesuňte do sekce Startovací disk

V levém dolním rohu okna klepněte na zámek a autorizujte se

a se Klepněte na tlačítko Diskový režim…

Nakonec klepněte na Restartovat

Pokud je Mac vypnutý:

Podržte klávesu T, dokud se Mac či MacBook nezapne v Diskovém režimu

Jakmile budou obě macOS zařízení propojená a první zařízení se bude nacházet v Diskovém režimu, tak se na druhém zařízení objeví na ploše nová ikona disku, ze kterého lze data jednoduše přenášet, kopírovat a provádět další akce. Jakmile budete mít hotovo, stačí odpojit kabel a první zařízení restartovat.