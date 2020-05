7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (25. 5. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže rádi a aktivně používáte sociální síť Instagram, možná by se vám mohla hodit aplikace Story Reposter. Tento nástroj vám umožní velice jednoduše sdílet příspěvky z příběhů, prohlížet si profilové obrázky uživatelů v plném rozlišení, koukat se anonymně na příběhy druhých a řadu dalších.

Původní cena: 199 Kč (129 Kč)

Tmavý režim se od chvíle svého vydání těší obrovské oblibě a značně nám dokáže usnadnit například čtení v noci či při horším světelných podmínkách. Aplikace Dark Mode for Safari browser dokáže přinést vylepšený tmavý režim do nativního prohlížeče Safari, čímž vám bude šetřit oči a zároveň i baterii.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Řadíte se mezi milovníky 2D klikacích adventur, kde na vás čeká parádní příběh a spousta tajemství? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste neměli přehlédnout titul The Inner World. V této hře se ocitnete v kůži novice, který má především dobré srdce. Spolu se zlodějkou Laurou se ale budete muset vydat na tajemné dobrodružství, jenž přinese řadu otázek a ještě více odpovědí.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Hry s tematikou zombie apokalypsy mají bezpochyby něco do sebe. Jednou z nich je i RPG Dead Age, ve které budete muset přežít nával nemrtvých. Abyste se s nimi ale vypořádali, budete muset sbírat nejrůznější součástky, uzavírat spojenectví, vylepšovat svou základnu a zajistit si tak přežití.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, ve hře Bridge Constructor se stanete vrchním inženýrem, jehož úkolem je stavba bezchybných mostů. Budete si muset dát obrovský pozor a zajistit, že vaše mosty splní všechny podmínky a unesou daná vozidla. Dávejte si ale pozor. Musíte se totiž vejít do rozpočtu a u hry skutečně přemýšlet.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Další hra se zombie tematikou, kterou si zde dnes uvedeme, najdete pod názvem Return of the Zombie King. V této hře se vrátí sám král všech nemrtvých, kterou se pokusí seslat pohromu na celý svět. Problém ale spočívá v tom, že na to nemá dostatek sil a v jeho „kůži“ se ocitnete vy. Vaším úkolem bude posbírat dostatek duší, poradit si s vašimi nepřáteli a dokončit to, co jste započali. Začínat navíc budete bez fyzické formy, kterou si vybudujete až postupným hraním.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Žijeme v moderní době, kdy jsme obklopeni chytrými produkty, mezi nimiž nechybí ani chytré televize. Ty naštěstí dokáží ovládat i naše telefony. S tímto vám může pomoci aplikace All Smart Remote Controls TV, která dokáže kompletně nahradit ovladač a promění váš iPhone či iPad v plnohodnotný ovladač.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)