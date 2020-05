Víme, kdo vyrobí moduly fotoaparátů pro iPhony 12

Přípravy Applu na výrobu letošní generace iPhonů vehementně finišují, což s sebou přináší nové a nové úniky zákulisních informací. Jedním z nich jsou i čerstvé zprávy o tom, kdo se v letošním roce postará o moduly fotoaparátů telefonů.

Výrobu jednoho z nejdůležitějších prvků chystaných iPhonů svěřil letos Apple hned třem společnostem – konkrétně LG, Sharpu a OFILMU. Zatímco první jmenovaná společnost se má postarat o kamery pro řadu Pro – tedy 6,1” iPhone 12 Pro a 6,7” iPhone 12 Pro Max, kterých má do konce roku Apple vyrobit 35 až 40 milionů kusů, Sharp a OFILM si mají mezi sebou rozdělit dodávky modulů pro levnější modely – tedy 5,4” iPhone 12 a 6,1” iPhone 12 Max. Těch se má do konce roku vyrobit 50 až 55 milionů kusů s tím, že Sharp má dodat moduly fotoaparátu zhruba do 60 až 70 % telefonů, zbytek pak bude na bedrech OFILMU.

Zdroje DigiTimes, které s informacemi o výrobcích kamerových modulů jako první přišli, dále tvrdí, že Apple svému dodavatelskému řetězci sdělil, že nejsilnější poptávka bude dle něj o 6,1” modely – tedy iPhony 12 Max a iPhony 12 Pro. Jejich prodeje mají tvořit zhruba 50 % všech iPhonů 12. Nejprodávanějším modelem bude nicméně 5,4” iPhone 12, který si pro sebe uzurpuje 30 až 35 % prodejů. Naopak u 6,7” modelu se očekává zhruba 15 až 20% podíl na prodejích. A po jakém iPhonu 12 sáhnete letos vy, budete-li si jej pořizovat?