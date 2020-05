EU možná osvobodí elektromobily od DPH

Téma ochrany životního prostředí je neustále ve světě velmi aktuální. Na podporu tohoto palčivého problému možná přispěchá Evropská unie, která si pohrává s myšlenkou osvobodit elektromobily od DPH. Slibuje si tak, že by zákazníci mohli jevit o tyto vozy větší zájem. Zároveň je to i pobídka automobilkám, aby se při výrobě zaměřily právě na vozy s elektrickým pohonem. Pokud by se tak stalo, elektromobily by mohly zlevnit o statisíce. Zároveň by mohlo dojít ke stavbě dvou milionů nabíjecích stanic, a to do roku 2025. Jaký máte názor na elektromobilitu?