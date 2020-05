Objevila se fotka základní desky iPhonu 12

Informace o chystaných iPhonech 12 unikají na světlo světa v posledních dnech prakticky neustále a ani dnešek není v tomto směru výjimkou. Před malou chvílí se například na twitterovém účtu leakera L0vetodream objevila fotografie údajně zachycující základní desku iPhonů 12 nebo minimálně některého z nich.

Podle uniklé fotky to vypadá, že se Apple hodlá vrátit z nyní používaných dvouvrstvých základních desek, kterými je v telefonu schopen velmi slušně šetřit místo, zpět k jednovrstvým, které jsou logicky náročnější na prostor. K tomu jej velmi pravděpodobně vedlo přepracování vnitřního uspořádání komponentů, které si vyžádalo více místa nad logickou deskou, kvůli čemuž jí musel Apple zúžit a roztáhnout na jednu vrstvu. Z uživatelského hlediska nás to nicméně trápit nemusí – tím spíš, když ani nevíme, zda bude takto vypadající deska nasazena do všech iPhonů 12, nebo je uzpůsobena jen určitým modelům.

Další informace sice leaker neodhalil, z uplynulých týdnů nicméně víme alespoň to, že letošní iPhony mají dorazit v základu se 128 GB úložištěm, zbrusu novým designem a 6 GB RAM paměti v případě řady Pro. Dočkat bychom se měli celkem čtyř nových modelů o třech úhlopříčkách – konkrétně 5,4”, dvakrát 6,1” a 6,7”. Stejně jako loni se dočkáme jak řady levnější, tak řady “Pro”, která bude oproti levnější řadě nabízet navíc například jeden objektiv fotoaparátu a LiDAR senzor.