V srpnu na iPhony dorazí skvěle vypadajcí vesmírné MMO EVE Echoes

O legendární MMO hře EVE Online toho bylo v minulosti napsáno již mnoho. Tato propracovaná, extrémně rozsáhlá vesmírná sága je tu s námi již spoustu let a za tu dobu si v herním světě vydobyla své místo. Ač nikdy hra závratnou hráčskou základnou neoplývala a komunita fanoušků byla spíše skromnější, jednalo se o vynikající a dlouhodobou záležitost, která se zapsala do Guinessovy knihy rekordů množstvím nevídaných kousků, jako je například největší herní bitva v dějinách. A aby toho nebylo málo, i po letech vývojáři hru opečovávají a chystají s ní přijít v srpnu také na mobilní zařízení.

O chystané hře EVE Echoes jsme informovali již několikrát. Konec konců, od doby oznámení uběhlo několik měsíců a vývojáři stále lákali na nový obsah, trailery a další střípky informací, které by mohly fanoušky zajímat. Poté ale přišlo nečekané ticho po pěšině a řada hráčů se začala ptát, kdy se tohoto skvostu vlastně dočkáme. Původně totiž hra z dílny CCP Games vyjít již loni, avšak to se z jistých technických důvodů nepodařilo, a tak byla odložena na letošní rok. Naštěstí to ale vypadá, že se milovníci vesmírného průzkumu nemají čeho bát. Podle slov tvůrců se totiž EVE Echoes dočkáme již v srpnu a užijeme si autentický EVE Online zážitek, který si PC hráči mohli vychutnávat léta.

Jen nutno zmínit, že svět bude o poznání menší než v případě alternativní stolní verze. Přece jen, původní vesmír měl astronomickou rozlohu a drtivá většina hráčů ho za svůj pobyt v hvězdném tichu nestihla prozkoumat ani z větší části. Místo toho se vývojáři zaměří na živý svět okolo, který hravě překoná propracovanost i těch nejhranějších mobilních MMO. Tak či onak, po betě z minulého prosince si tvůrci získali důvěru hráčů a vypadá to, že se máme rozhodně na co těšit. Nezbývá než doufat, že se do celého procesu nevloží mikrotransakce, ale vzhledem ke kvalitě PC verze bychom na to příliš nespoléhali. Máte-li tedy v lásce hluboký vesmír, doporučujeme sledovat novinky a v srpnu se pustit do dalekých výprav.