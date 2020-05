Applu hrozí zákaz prodejů jeho produktů v Číně

Na našem magazínu jsme vás již několikrát informovali o tom, že hrozí Applu v Číně nebezpečí ve formě možného zákazu prodeje jeho produktů v reakci na obchodní válku s USA. Přestože se podobné opatření ještě nedávno mohlo zdát jako přitažené za vlasy, podle slov jednoho z předních představitelů čínské vlády z víkendu se zdá, že podobná možnost nabývá čím dál výraznější obrysy.

Přestože pandemie koronaviru zprvu obchodní spory mezi USA a Čínou utlumila, nyní se toto soukolí začíná opět pozvolna rozjíždět, což dokazují výhružky létající ze strany na stranu. Pořádnou dávku oleje do ohně nedávno přililo USA, které omezilo obchodování amerických společností s Huawei a společnostmi, které s ním jakkoliv spolupracují. Právě dodatek je největším kamenem úrazu, jelikož se vztahuje například i na TSMC se sídlem na Taiwanu, které vyrábí čipy pro telefony Huawei a to z materiálu, který nakupuje mimo jiné i v USA. To by tak svým krokem spolupráci Huawei s TSMC de facto zařízlo, což se samozřejmě Číně nelíbí. Prakticky okamžitě po ohlášení pravidel se tak začalo spekulovat nad tím, co visí ve vzduchu již dlouhé měsíce – tedy odvetným krokem ze strany Číny proti USA. A právě jeho zvažování nyní jeden z představitelů čínské vlády v rozhovoru pro Global Times potvrdil.

V rozhovoru padlo konkrétně to, že pokud USA skutečně zamezí důležitým dodavatelům Huaweie svými restrikcemi ve spolupráci s ním, Čína příjme důrazná protiopatření, aby ochránila svá legitimní práva. Mezi těmi by měla být různá vyšetřování, ale také uvalení omezení na americké společnosti působící v Číně jako například Apple, Qualcomm či Cisco. Dá se sice předpokládat, že omezení ve formě zákazů prodeje by byla spíše krátkodobého charakteru, jelikož i vztah USA s Huawei se na některých frontách ubírá čím dál lepším směrem, avšak ani několik týdnů či měsíců omezení by pro Apple rozhodně nebyla dobrá zpráva. Čínský trh je pro něj totiž velmi důležitý a jeho utlumení by se do jeho financí výrazně podepsalo. Až čas nicméně ukáže, zda jsou nynější obavy na místě či nikoliv.