Je to pár týdnů, co Ubisoft ukázal světu nový Assassin’s Creed: Valhalla. Italská verze obchodu Amazon na krátký moment uvedla tento titul do své nabídky, přičemž prozrazeno bylo i datum vydání, které by mohlo být 15. října. Původně se ale hovořilo o vydání koncem roku, takže jde pouze o spekulaci. Jak bývá obvyklé, Amazon příspěvek urychleně smazal.