Vědci tvrdí, že našli skvělé místo pro založení kolonie na Marsu

O osídlení „sousední“ planety se mluví již dlouho a je jen otázkou času, než se k tomu příslušné instituce odhodlají. Kolonizace cizí planety samozřejmě není legrace, i na Marsu totiž čeká na kolonizátory nebezpečí. Řeč je například o výkyvech teplot, úlomcích meteoritů nebo radiaci. Všechny tyto možné potíže by měly alespoň částečně eliminovat podzemní jeskyně. Ty se nacházejí v oblasti Hellas Planitia v oblasti rovníku, kde je sám o sobě dopad radiace nejmenší. Tyto jeskyně by tak mohly lidi ochránit nejen před teplotami, ale i radiací, jelikož by zde měla být oproti okolí nižší až o 82 %.