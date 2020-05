Facebook zaplatí cenzorům obrovské odškodné za to, co museli během své práce sledovat

Práce cenzora ve Facebooku nebude žádný med. Všemožné záběry sebevražd, vražd, zneužívání dětí apod. způsobily u některých zaměstnanců dokonce posttraumatickou poruchu. V předběžném líčení údajně Facebook souhlasil s kompenzací ve výši 52 milionů dolarů, což je zhruba 1,3 miliardy korun. Odškodnění by měl obdržet každý současný i bývalý cenzor a mělo by být ve výši minimálně 1 tisíc dolarů. Ti, na kterých zanechalo toto zaměstnání dlouhodobé následky, by si mohli přijít až na 50 tisíc dolarů. Záležitost se týká 11 250 zaměstnanců.