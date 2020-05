Poslední série seriálu 13 Reasons Why dorazí na Netflix již za necelý měsíc

Seriál 13 Reasons Why byl svého času seriál, o kterém jste mohli slyšet na každém kroku. Příběh pojednává o studentce střední školy, která si vzala život. Na 13 kazet pak nahraje 13 důvodů, proč udělala to, co udělala. Seriál je vzhledem k tématu kyberšikany a podobně velmi kontroverzní. Byť první série byla zřejmě nejlepší, tvůrci se rozhodli natáčet dál. 5. června tohoto roku dorazí na Netflix čtvrtá a poslední série. Viděli jste tento seriál?