Unboxing MacBooku Air (2020) v podání LsA

Jste-li příznivci kompaktních a elegantních laptopů s puncem spolehlivosti, Apple vás před pár týdny velmi pravděpodobně potěšil. Odhalil totiž novou generaci MacBooku Air, která přesně tyto parametry splňuje. Přestože vychází přímo ze svých předchůdců z let 2018 a 2019, nově nabízí místo motýlkové klávesnice nůžkovou Magic Keyboard, která je nejen velmi komfortní pro psaní, ale navíc i mnohonásobně spolehlivá než její předchůdkyně. A jelikož mám novinka dorazila dnes do redakce na testy, byla by škoda se s vámi nepodělit o její unboxing a za pár hodin i o první dojmy z ní.

Krabice letošního MacBooku Air se od svých předchůdců z loňského a předloňského roku prakticky neliší. Její víko zdobí obrázek zachycující boční stranu MacBooku se dvěma Thunderbolt 3 porty, boky pak nápisy MacBook Air a loga Applu, přičemž vše je samozřejmě v barvě stroje, který se v krabičce ukrývá. Na spodní straně pak naleznete klasickou samolepku s technickými specifikacemi stroje ukrytého uvnitř. V našem případě je to konkrétně MacBook Air ve Space Gray variantě s 256 GB úložištěm, 8 GB RAM paměti a 1,1 GHz dvoujádrovým procesorem Intel Core i3. Jedná se tedy o základní konfiguraci, která vychází na 29 990 korun.

Přestože je krabice relativně malá a stroj v ní stejně tak, překvapila mě svou relativně vysokou hmotností. Není tomu totiž tak dávno, co jsem rozbaloval 16” MacBook Pro a musím říci, že hmotnost jeho krabice s ním uvnitř se od balení MacBooku Air až tak nelišila, přestože se bavíme o strojích zcela jiné váhy a rozměrů. Nabíjecí adaptéry a kabely však holt nadělají své.

Po strhnutí celofánu a odklopení horního víka se před vámi jak je u balení MacBooků zvykem okamžitě objeví samotný stroj zahalený jen do matné fólie. Po jeho vyjmutí pak pod ním naleznete šanon s manuály, nabíjecí adaptér a kabel. Co se týče manuálů, ty vás zřejmě ničím nezaskočí, jelikož se jedná o víceméně stále totéž čtení, byť lehce přizpůsobené danému modelu. Puntičkáře určitě potěší, že na rozdíl od řady Pro přebarvuje Apple u MacBooků Air samolepky do odstínů počítačů, takže v našem případě dorazily v tmavě šedé barvě. Pokud pak zakoupíte Mac ve zlaté, dorazí vám samozřejmě ve zlaté a pokud ve stříbrné, dorazí stříbrná klasika.

Co se týče nabíjecího adaptéru, ten je jako již tradičně USB-C a nabízí výkon 30W, takže vám může skvěle posloužit třeba i k rychlonabíjení kompatibilních iPhonů, máte-li doma USB-C/Lightning kabel. Samotný nabíjecí USB-C/USB-C kabel pak měří rovné dva metry, což je poměrně slušná délka dostačující pro pohodlné připojení v běžně zasíťované domácnosti. Pokud by vám nicméně nestačila, samozřejmě je možné dokoupit prodlužovací kabel připojitelný k adaptéru, kterým dosah nabíjení výrazně prodloužíte. Škoda jen, že je toto příslušenství nutné dokoupit samostatně, když bylo ještě před pár lety (ještě za éry non-Retina MacBooků Air) v balení standardem.