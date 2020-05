Protřepat, nemíchat. Designér udělal z Power Macu G4 parádní skříňku na Martini

V jednom z našich předchozích článků jsme psali o tom, co všechno je možné udělat se starými nefunkčními Macy. Zatímco někteří uživatelé se snaží starší počítače zajímavým způsobem zprovoznit, jiní dávají přednost jejich přetvoření v něco zcela jiného. To je také případ Jamese Burdeho, který působí jako designér a architekt ve společnosti Teiki Design Studio. Burde si vzal do parády starý Power Mac G4, který proměnil v koktejlovou skříňku s názvem McMartini. Pokud nepatříte mezi ty, kterým podobné využití starých počítačů od Applu trhá srdce, můžete se s námi podívat, jak to celé dopadlo.

James Burde v rozhovoru pro magazín Cult of Mac uvedl, že chtěl předělaným Power Macem G4 obdarovat svého bratra – ten údajně skříňku na koktejly opravdu používá. Burde chtěl podle svých slov vdechnout nefunkčnímu Macu nový život a zdůraznit design, který mu připomínal americké automobily z padesátých a šedesátých let minulého století. Burde zbavil starý Power Mac G4 jeho vnitřností, opatřil ho poličkami a vybavil skleničkami a příslušenstvím pro míchání alkoholických koktejlů. Na fotografiích můžeme vidět, že některé součásti počítače zůstaly zachovány, a Burde pouze pozměnil účel jejich použití. Designér strávil proměnou Power Macu G4 v minibar zhruba šedesát hodin, celkové náklady činily podle jeho vlastních slov asi deset dolarů. „Vzpomínám si, kdy jsem poprvé viděl Power Mac G4,“ uvedl Burde, podle kterého se produkty od Applu mohly vždy pochlubit skvělým designem. Burde dále dodává, že by podle něj byla škoda vyhodit Power Mac jen proto, že už neslouží svému původnímu účelu.

Počítač Power Mac G4 byl představen v srpnu roku 1999. Apple ho osadil duálním 1,0 GHz procesorem PowerPC 7455, a v rámci propagace ho označoval za „jeden z prvních osobních superpočítačů na světě“. Jednalo se zároveň o historicky první počítač, u kterého firma zkrátila původní název Macintosh na Mac.