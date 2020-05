Neztraťte se v klávesnicích aneb 5 hlavních typů fyzických klávesnic a jejich rozdíly

Časy, kdy na světě existoval snad jen jeden jediný typ klávesnice, jsou už dávno pryč. Klávesnice se stejně jako všechna ostatní elektronika vyvíjí. Každý typ klávesnice má své výhody a nevýhody – většinou je rozdíl ve výšce zdvihu, anebo třeba v odolnosti celého mechanismu. V případě jablečných počítačů jsme se mohli setkat s klávesnicemi s nůžkovým mechanismem, který byl poté nahrazen problémovým motýlkovým mechanismem alá Butterfly keyboard. Tato klávesnice už je v případě Applu minulostí a momentálně MacBooky nabízí opět nůžkový mechanismus v podobě Magic Keyboard. Pojďme se společně podívat na 5 různých typů klávesnic – na jejich vlastnosti, rozdíly, výhody a nevýhody.

Motýlkové klávesnice

Po dobu posledních několika let Apple své MacBooky vybavoval tzv. Butterfly klávesnicí, která vsázela na motýlkový mechanismus kláves. Název tohoto mechanismu není rozhodně náhodný. Vychází z designu „ramen“, které klávesu drží. V nezmáčknutém tvaru toti připomínají motýlí křídla. To, co se v roce 2015 při představení 12″ MacBooku zdálo jako naprosto perfektní, se nakonec vybarvilo velmi negativně. Problémovou Butterfly klávesnicí byly později vybaveny naprosto všechny MacBooky, jak tedy Air, tak také Pro. Tento typ klávesnice má sice extrémně nízký zdvih kláves, ale na druhou stranu stačí, aby se pod klávesu dostalo byť jedno jediné malé smítko a problém je na světě.

Apple se rozhodl na všechny své MacBooky s motýlkovou klávesnicí spustit bezplatný výměnný program, který zajistí bezplatnou výměnu nefunkční Butterfly klávesnice. Apple se i přes vysokou poruchovost rozhodl nevzdat a až do roku 2019 ní osazoval všechny MacBooky. V roce 2019 však Apple tohle trápení ukončil a rozhodl se za Butterfly klávesnicí udělat tlustou čáru. Aktualizovaný 16″ MacBook Pro se totiž po tolika letech jako první dočkal klávesnice Magic Keyboard, jenž vsází na spolehlivý nůžkový mechanismus…

Nůžkové klávesnice

…, který má sice o něco vyšší zdvih, ale je velmi spolehlivý. Nůžkový mechanismus navíc k tomu není ani nikterak náchylný na smítka prachu či jiný nepořádek, který se do klávesnice může dostat. Klávesnicí Magic Keyboard, jenž si zakládá na nůžkovém mechanismu, byl letos vybaven také MacBook Air a před pár dny i menší 13″ MacBook Pro. To znamená, že z momentální nabídky MacBooků kompletně vymizely modely, které disponovaly poruchovou a problémovou Butterfly klávesnicí. Nůžkový mechanismus využívá ramen, které při stisknutí vypadají jako písmeno X. Nůžkové klávesnice jsou velmi populární a najdete je u většiny klasických klávesnic. Nebyl by to ale Apple, kdyby nepřišel s něčím navíc. Klávesnice Magic Keyboard tak disponuje skleněnými vlákny, díky kterým je celá klávesnice ještě odolnější.

Membránové klávesnice

Dalším vcelku častým typem jsou membránové klávesnice. Jak už název napovídá, tak tyto klávesnice využívají tenkou membránu s malými spínači. Co se týče počítačů, tak byly membránové klávesnice naposledy hojně využíváné v 80. a 90. letech minulého století. V dnešní době se s membránovými klávesnicemi můžete setkat například u mikrovlnek, myček a jiných elektrických spotřebičů. Membránová klávesnice funguje tak, že při stisknutí klávesy dojde k zatlačení membrány na senzor, čímž se klávesa aktivuje. Apple membránové klávesnice nikdy nepoužíval a existují pro to pádné důvody. Design těchto klávesnic je totiž otřesný, stejně tak jako pocit při psaní. Membránové klávesnice totiž po stisknutí nevydají žádnou odezvu. Pro uživatele je tak velmi těžké určit, kterou klávesu stisknul. Nutno však podotknout, že membránové klávesnice se začínají na trhu opět objevovat – různí výrobci se je snaží určitým způsobem vylepšit a zmodernit.

Mechanické klávesnice

Mechanické klávesnice na to jdou oproti výše uvedeným klávesnicím zcela jinak. Disponují totiž zcela mechanickým kontaktním mechanismem, který se po stisknutí dotkne ovládacího bodu, čímž se klávesa aktivuje. Každá klávesa funguje při stisku na principu pohyblivé páky. Mechanické klávesnice jsou známé tím, že jsou velmi odolné, a také uživateli dávají při stisknutí největší odezvu. Mechanické klávesnice mají oproti těm výše uvedeným také další výhody – uživatel si je totiž může většinou přizpůsobit podle sebe. Mechanické klávesnice využívají především hráči, kteří si mohou určité klávesy udělat „tvrdšími“ či „měkčími“, a to vyměněním mechanismu. Navíc k tomu mechanické klávesy perfektně a přesně reagují na stisknutí. Na druhou stranu je však prakticky nemožné mechanickou klávesnici dostat kvůli konstrukci do úzkých laptopů. Pokud tedy chcete mechanickou klávesnici využívat, musíte sáhnout po externí.

Hybridní klávesnice

Posledním známým typem klávesnice je ta hybridní. Jak už název napovídá, tak tento typ klávesnice kombinuje určité vlastnosti – většinou mechanické klávesnice a membránové klávesnice. Jednoduše řečeno se jedná o mechanickou klávesnici s určitou „přidanou hodnotou“. Někteří výrobci přidávají ke spínačům gumové membrány, někteří třeba nějaké pružinky, či pěnové prvky. Hybridní klávesnice jsou často o něco dražší oproti těm mechanickým, a to právě kvůli „přidané hodnotě“ v podobě dalších materiálů či technologií. Za hybridní klávesnici je svým způsobem často označovaná také klávesnice s nůžkovým mechanismem.