Partnerství Samsungu a AMD nese ovoce. Jejich grafický čip drtivě porazil čip od Qualcommu

Už od minulého roku trvá partnerství Samsungu a AMD za účelem dodání grafických čipů pro procesory Exynos, kterými Samsung míní osadit své smartphony v roce 2021. Jak to vypadá, partnerství se dá zatím považovat za slibné. V GFXBench se objevily neoficiální testy počinu Smasungu a AMD v porovnání s grafickým čipem Qualcommu Adreno 650. Co se fps týče, měl čip AMD a Samsungu navrch v jednotlivých test o 50 až 200 %. Rozdíl je to na první pohled značný, ovšem je třeba mít na paměti, že bude potřebná optimalizace, a že Qualcomm rozhodně také chystá nový grafický čip. Pokud tedy bude nějaký výkonnostní rozdíl, nemusí být ani zdaleka tak velký.