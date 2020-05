Vědci mají v plánu v budoucnu využít novou generaci observatoří k pozorování exoplanet u mrtvých hvězd – tzv. bílých trpaslíků. Vědci přiznávají, že šance, že by život za těchto podmínek přežil, je malá. Ovšem teoretická možnost zde je. Pokud by se život na takových planetách podařilo najít, vyvstala by na povrch zajímavá otázka. A sice, zda život přežil, nebo začal „od začátku“. Terčem pozorování mají být hlavně planety s pevným povrchem.