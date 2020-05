Spousta z nás by chtěla letět na Měsíc. Při té příležitosti by nebylo od věci vzít si nějaký kámen. Jeden takový nyní míří do aukce. Aukční síň Christie’s nabízí nadšencům dokonce pátý největší úlomek Měsíce, který se kdy dostal na naší planetu. Tento kousek se ale k nám dostal za situace, kdy do Měsíce narazil asteroid a úlomky z povrchu se zvedly a doletěly k nám. Jde tedy o opravdový unikát, jehož hmotnost je 29,5 kilogramů. A cena? „Pouhých“ 2,3 milionu eur, tedy 63,2 milionu korun.