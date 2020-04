Podívejte se díky rozšířené realitě na nový monopost Red Bull přímo na vašem stole

Prohánět se monoposty po skutečných tratích zatím ještě minimálně pár týdnů neuvidíme a otazník visí i nad tím, zda je letos ještě vůbec uvidíme naživo. Všechny stáje pečlivě připravovaly své formule pro start letošní sezóny, která se bohužel z důvodu koronavirové pandemie prozatím nespustila a kluky v Red Bullu zkrátka mrzelo, že se svým nejnovějším speciálem s označením RB16 nemohou pochlubit. Přišli tak s nápadem, jak se s formulí předvést přímo u vás, na pracovním stole. Využívají přitom rozšířenou realitu ve vašem iOS nebo Android zařízení, přes kterou sí můžete „promítnout“ monopost na váš stůl nebo kamkoli vás jen napadne.

Zajímavé na celém konceptu není ani tak využití rozšířené reality, ale spíše to, jak ji Red Bull umí promítnout bez instalace jakékoli aplikace. Pro zobrazení RB16 totiž stačí navštívit stránku redbull.com/redbullracing a zvolit možnost „view details“. Na další stránce pak při prohlížení přes iOS zařízení najdete ikonku rozšířené reality, kterou stačí stisknout a okamžitě se můžete na model podívat přímo u vás doma nebo v kanceláři. Podobné řešení rozšířené reality používá z velkých společností snad už jen Apple. Zbytek se spoléhá primárně na aplikace.

Zbytek možností, které nabízí prohlídka virtuálního vozu je již poměrně standardní. Máte možnost si vůz prohlídnout ze všech stran, dokonale jej přiblížit a také jej osadit do prostředí tak, aby do něj co nejlépe zapadl. Nějaké ty fotky mezi vašimi vozy v garáži jsou pak nasnadě a stačí mezi auta co máte doma zaparkovat nejnovější model od Red Bullu. Fanouškům F1 včetně mě pak nezbývá než doufat, že jej letos ještě uvidíme na skutečné závodní dráze.