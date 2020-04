Na Apple zařízeních se šíří nová nová zpráva, která dokáže shodit jejich OS

Operační systémy Applu trápí jako každý jiný systém celá řada různých chyb, přičemž některé z nich jsou svým způsobem komické. Zařadit se mezi ně dá i nově objevená “textová bomba”, která dokáže po obdržení určité zprávy shodit operační systém a to dokonce tak, že je mnohdy potřeba jeho obnova přes DFU.

Zmínky o chybě se objevily dnes v noci na Redditu s tím, že problémy dělá jak iPhonům a iPadům, tak Macům i Apple Watch. Zajímavé je rovněž to, že funguje přes celou řadu aplikací a to jak nativních, tak od vývojářů třetích stran. Její využití je přitom naprosto jednoduché. Stačí, aby vám někdo zaslal zprávu obsahující v přesném pořadí emoji italské vlajky a znaky v jazyce Sindhi a vám se následně tato zpráva zobrazila na displeji ve formě notifikace. Jakmile se tak stane, jablečné zařízení zřejmě kvůli určité nekompatibilitě v systémech buď zamrzne nebo se začne restartovat a tím se pokusí chybu odstranit. V krajních případech se nicméně uživatel může dostat i do nekonečné smyčky restartů a jediné, co jej z ní vysvobodí je obnovení telefonu přes DFU. Rozhodně se tedy nejedná o vtípek, který by stál za vyzkoušení.

Apple o chybě dle všeho již ví, jelikož druhá beta iOS 13.4.5 již obsahuje její opravu. Bohužel, vydání ostré verze tohoto operačního systému je zatím daleko, což zvyšuje riziko potenciálních problémů souvisejících s chybou. Naštěstí však existuje relativně jednoduchý návod, jak možným potížím zabránit. Stačit by totiž mělo de facto jen vypnout notifikace, které jsou pro chybu spouštěčem. Ty je však bohužel nutné povypínat opravdu důkladně, jelikož chyba funguje například i přes iMessage, Maily či celou řadu komunikátorů třetích stran v čele s Telegramem.