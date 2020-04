Jak vyčistit Lightning port iPhonu či iPadu

Lidé se především v momentální době, kdy po celém světě řádí pandemie koronaviru, snaží dodržovat hygienu co nejlépe to jde. Kromě nošení roušek a pravidelného umývání rukou lidé také dezinfikují věci, které denně používají. Mezi ně patří samozřejmě také iPhonu či iPad, který většina z nás používá pořád. Čehokoliv se venku dotknete se tak může rázem objevit na povrchu vašeho zařízení. V tomto případě není problém zařízení očistit, avšak mnoho lidí zapomíná na špínu, která se usazuje uvnitř konektorů.

Nikde samozřejmě není napsané, že právě špína uvnitř konektorů může vést k tomu, že dostanete koronavirus. Na druhou stranu však ale vyčištění těchto konektorů dokáže udělat opravdu velké divy. Čas od času se mi blízcí ozývají s tím, že jim nefunguje nabíjení iPhonu a jestli bych jim nevyměnil konektor. Ve všech případech jsem však konektor měnit nemusel, jelikož jej stačilo pořádně vyčistit. Pokud tedy i vy máte problém s tím, že se váš iPhone či iPad nenabíjí, anebo pokud vám v konektoru nedrží kabel, tak dočtěte tento článek až dokonce, abyste se dozvěděli, jak jej co nejlépe vyčistit.

Párátko

První věcí, kterou si pro vyčistění konektorů připravte, je párátko. Při čištění si dávejte pozor, abyste v portu nenechali třísky a hlavně abyste jakkoliv nepoškodily vnitřní piny. Ty jsou totiž poměrně křehké a k jejich zničení může často dojít byť jen jediným „agresivnějším“ pohybem. Pro vyčištění konektoru stačí párátko opakovaně do konektoru strkat a snažit se veškerý nepořádek a prach dostat směrem ven. Pokud se vám to nebude dařit, můžete na párátko „navléct“ ubrousek či hadřík, který namočíte v čistém alkoholu.

Stlačený vzduch

Skvělým pomocníkem je pro čištění konektorů stlačený vzduch. Ten zakoupíte prakticky v každém IT obchodě, jedna velká plechovka vyjde na pár stovek korun. Před použitím je nutné, abyste plechovku pořádně protřepali. Nezapomeňte prvně vzduchem „stříknout“ někam vedle, jelikož při prvním stříknutí často dochází k uvolnění kapaliny z plechovky. Nejlépe uděláte, když se stlačeným vzduchem zkombinujete jehlu či párátko. Těmito předměty stačí „narušit“ prach a špínu, která se v konektoru nachází, a poté stačí stlačeným vzduchem do konektoru stříknout, čímž se veškerý prach dostane ven. Takto to dokola opakujte do té doby, dokud nebude konektor čistý.

Speciální nástroje

Pokud se chcete cítit jako opravdoví profesionálové, popřípadě pokud se vám nedaří nečistoty jehlou, párátkem a stlačeným vzduchem dostat ven, tak můžete využít speciálních nástrojů, díky kterým se vám bude nepořádek z konektorů čistit o mnoho snadněji. Speciálními nástroji mám na mysli jakési miniaturní vatové tyčinky do uší, které však mají méně vaty a vy je tak bez problémů do konektoru dostanete. Když ještě k tomu tuto vatu namočíte do čistého alkoholu, nemůžete šlápnout vedle a prach společně se špínou se z konektoru dostane pryč během několika sekund.

Ve všech případech si dávejte pozor, abyste nějakým způsobem nepoškodili konektor vašeho iPhonu či iPadu. Mějte na paměti, že se „hrabete“ v konektoru, kde se nachází kontakty pro kabel. Proto buďte opatrní, nikam nespěchejte a rozhodně si dejte načas. V případě, že vyčištění konektoru nevyřeší váš problém s nabíjením, tak se obraťte na autorizovaný servis Apple a nechte si udělat diagnostiku. V tom lepším případě se podaří konektor technikům rozhodit, v tom horším si jej budete muset nechat vyměnit kus za kus. Abyste těmto trablím předešli, doporučuji si zakoupit speciální obal s „poklopem“, kterým lze nabíjecí konektor iPhonu zakrýt.