Pokud bychom se měli přít, který výrobce smartphonů přijde v blízké budoucnosti s nějakou zásadní novinkou, málokdo by si zřejmě tipnul Nokii. Podle spekulací má ale chystaný smartphone Nokia 9.3 přinést fotoaparát ukrytý pod displejem. To jsme sice mohli vidět u několika prototypů, nicméně do sériové výroby jej nikdo nenasadil. Uvidíme, zda se spekulace naplní. O fotoaparátu pod displejem se totiž hovořilo už u Nokie 9.2.