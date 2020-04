Designéři nás svými koncepty budoucích iPhonů poslední dobou zásobují skutečně poctivě. Takto by mohl v jejich očích vypadat některý z nových iPhonů. Hlavní zajímavostí je zde samozřejmě zahnutý displej po stranách, který vypadá zkrátka parádně. Otazník by v tomto případě ovšem visel nad ochrannými skly a pouzdry. Jak by se vám takový iPhone líbil?