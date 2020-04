Cyberpunk 2077 platí za nejočekávanější hru tohoto roku. To si samozřejmě uvědomují i tvůrci, kteří servírují příslušenství s motivy této očekávané akční pecky. Nyní unikly fotografie ovladače k Xboxu One. Oficiální uvedení do prodeje nebylo oznámeno, ovšem dle leakerů by se měly začít prodávat na začátku května. Cyberpunk 2077 má opravdu potenciál pobláznit herní komunitu. V minulosti jsme mohli například vidět grafickou kartu vyhotovenou rovněž v limitované edici Cyberpunku.

