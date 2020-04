7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (16. 4. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

S pomocí System Cleaner – Disk Cleanup můžete velice jednoduše udržet váš Mac v jeho nejlepší kondici. Tento nástroj totiž dokáže proskenovat váš disk a případně odstranit přebytečné soubory, které jen zabírají místo, a taktéž se dokáže postarat o co možná nejlepší optimalizaci.

Původní cena: 249 Kč (179 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-System Cleaner - Disk Cleanup 1 Aplikace se slevou-System Cleaner - Disk Cleanup 5 Aplikace se slevou-System Cleaner - Disk Cleanup 4 Aplikace se slevou-System Cleaner - Disk Cleanup 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-System Cleaner - Disk Cleanup 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, zakoupením aplikace Cashculator – Personal Finance získáte parádní software, který slouží pro správu vašeho osobního rozpočtu. S pomocí tohoto nástroje můžete velice snadně zaznamenávat všechny vaše výdaje a příjmy a udržet si tak perfektní přehled nad vašimi financemi.

Původní cena: 1 290 Kč (499 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Cashculator - Personal Finance 1 Aplikace se slevou-Cashculator - Personal Finance 4 Aplikace se slevou-Cashculator - Personal Finance 3 Aplikace se slevou-Cashculator - Personal Finance 2 Vstoupit do galerie

Jestliže se považujete za milovníka takzvaných roguelike her, pak byste se měli přinejmenším podívat na titul Quest of Dungeons. V této zábavné hře totiž budete čelit Temnému pánovi, který ze světa ukradl veškeré světlo a uvrhl ho tak do temnoty. Vaším úkolem bude tohoto vládce porazit a nastolit rovnováhu. Na výběr navíc máte, jestli chcete hrát za válečníka, čaroděje, vraha, nebo šamana, což přímo určí váš herní styl.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Quest of Dungeons 2 Aplikace se slevou-Quest of Dungeons 3 Aplikace se slevou-Quest of Dungeons 4 Aplikace se slevou-Quest of Dungeons 5 +2 Fotek Aplikace se slevou-Quest of Dungeons 1 Vstoupit do galerie

Aplikace My Eyes Only slouží pro uchovávání vašich soukromých dokumentů v zabezpečené podobě. V rámci této aplikace si totiž můžete zašifrovat vaše hesla, přihlašovací údaje, emailové účty, kreditní karty, zdravotní informace a řadu dalších dokumentů, u kterých si nepřejete, aby se k nim někdo dostal. My Eyes Only využívá šifrování AES 256, díky čemuž jsou vaše data v maximálním bezpečí.

Původní cena: 299 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-My Eyes Only 1 Aplikace se slevou-My Eyes Only 5 Aplikace se slevou-My Eyes Only 4 Aplikace se slevou-My Eyes Only 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-My Eyes Only 2 Vstoupit do galerie

Aplikaci One Chat All-in-One Messenger ocení především ti uživatelé, kteří pro komunikaci používají hned několik komunikačních kanálů. Tato aplikace totiž tyto kanály sdružuje a vám tak umožní mít jednu aplikaci například pro Facebook Messenger, WhatsApp, Slack, Skype a řadu dalších.

Původní cena: 499 Kč (449 Kč)

Ve strategické hře Warhammer 40,000: Dawn of War III se ocitnete v brutální bitvě, která probíhá mezi třemi odlišnými frakcemi. Nepřátelé neustále sílí a vám nezbývá nic jiného, než se postavit vašim soupeřům tváří v tvář. Je ale nutné si dávat pozor na všelijaké zbraně a válečné obry, kteří se pyšní neuvěřitelnou destruktivní sílou. Pro správný postup a vítězství pro vás bude klíčová taktika, neboť jediná malá chyba vás může stát život.

Původní cena: 39,99 € (7,99 €)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Warhammer 40000 Dawn of War III 2 Aplikace se slevou-Warhammer 40000 Dawn of War III 3 Aplikace se slevou-Warhammer 40000 Dawn of War III 4 Aplikace se slevou-Warhammer 40000 Dawn of War III 5 +2 Fotek Aplikace se slevou-Warhammer 40000 Dawn of War III 1 Vstoupit do galerie

Máte v oblibě hry s perfektním soundtrackem a parádní akcí? V takovém případě by ve vaší knihovně rozhodně neměla chybět hra Transistor, ve které se v hlavní roli nachází žena. Vaším úkolem bude projít skrze ohromující futuristické město, kde na vás bude číhat spousta nepřátel. Hra navíc vypráví skvělý příběh, který vás v okamžiku vtáhne do děje.

Původní cena: 16,79 € (3,35 €)