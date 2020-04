YouTube zřejmě nabídne další skvělou funkci

Všichni to známe, sužuje vás kupříkladu nějaký technický problém, a tak se rozhodnete vyhledat jeho řešení na YouTube. Byť může být oprava triviální, občas narazíte na uměle prodloužená videa kvůli reklamám, přitom relevantní část zabírá například několik desítek vteřin. YouTube tedy zřejmě přijde s funkcí „Kapitoly“, která vás pouhým kliknutím odkáže na vámi požadovanou část videa. Funkce je nyní v testovací fázi a můžeme doufat, že se jí brzy dočkáme. To štěstí mají údajně už někteří uživatelé Androidu v mobilní aplikaci. Uvítali byste Kapitoly?

YouTube is rolling out video chapters to help you skip to the parts that matter (Update: Android app) https://t.co/gN6mdh7Awp pic.twitter.com/TqyeOgobpe

— Android Police (@AndroidPolice) April 13, 2020