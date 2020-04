PayPal bojuje proti koronaviru dočasným zrušením některých poplatků

Pandemie koronaviru decimuje prakticky celý svět již dlouhé týdny a nezdá se, že bychom se v brzké době dočkali jakýchkoliv radikálnějších změn, které by tuto nepříjemnost dokázaly zastavit. Aby byla současná situace alespoň o něco snesitelnější, mnohé firmy se snaží svým zákazníkům poskytovat různé formy podpory, které jim pomohou špatné období přečkat. Pomocnou ruku nyní podal i PayPal a to konkrétně malým firmám.

Konkrétně si PayPal pro své klienty připravil tři základní úlevy. Tou první je osvobození od poplatků za chargebacky, které se projeví tak, že pokud váš zákazník zahájí v období od 26: března do 30. dubna u svého vydavatele karty spor, nebude PayPal účtovat poplatky za chargebacky týkající se způsobilých transakcí na účtu. Druhou je pak prodloužení doby pro řešení sporů se zákazníky. To uživatelům s platností do 30. dubna prodlužuje dobu, do kdy je potřeba reagovat na většinu typů sporů se zákazníky a to konkrétně na dvojnásobek – tedy z deseti dnů na dvacet. Třetí úlevou je pak rozšíření ochrany prodejce i na nehmotné zboží, jehož detaily PayPay dopodrobna rozebírá na svých stránkách přímo zde.

PayPal se tak řadí po bok dalších společností a firem, které se snaží v nelehké době co nejvíce usnadnit život svým klientům, což je z jeho strany velmi příjemné gesto. Přesto bude nejen on, ale i jeho klienti využívající tyto bonusy zaručeně rád, aby budou moci být tato mimořádná opatření zrušena a svět se alespoň částečně vrátí do starých kolejí, ve kterých se ještě před pár týdny řítil velkou rychlostí. Zda to bude za měsíc, půl roku či rok je nicméně v tuto chvíli velmi těžko odhadnutelné.