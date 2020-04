Legenda ožívá. ICQ se vrací a přináší spoustu novinek

Spousta z vás si jistě pamatuje na aplikaci ICQ. Před nějakými dvanácti lety, když ještě Facebook internetové komunikaci nedominoval, bylo právě ICQ prostředkem, který vás spojoval s přáteli a okolím. Ikonický zvuk příchozí zprávy zřejmě většina z vás z hlavy nikdy nedostane.

Jak ale šel čas, ICQ bylo převálcováno většími rybami a na aplikaci s logem zelené kytičky se zapomnělo. Ač by se mohlo zdát, že ICQ je mrtvé, není tomu tak, neboť se vrací s náloží nových funkcí v aplikaci ICQ New. Řeč je třeba o push-to-talk (tedy jakési funkce vysílačky), skupinové konverzaci, již se bude moct zúčastnit až 25 milionů lidí, funkci rychlých odpovědí, převodu hlasu na text, videohovory až s 30 lidmi. Přibyla i možnost publikovat příspěvky a fotografie, které budou moct vaše kontakty nebo sledující zhlédnout. S nadsázkou tedy můžeme říct, že se ICQ vrací i s nádechem sociální sítě. Funkce rychlých odpovědí může být opravdu zajímavá, neboť aplikace bude analyzovat text a uživateli nabídne adekvátní krátkou odpověď nebo samolepku. Na uživatelské prostředí aplikace se můžete podívat pod článkem, aplikace je v českém jazyce. Design byl samozřejmě zcela změněn a je nutno říct, že aplikaci to sluší.

Není pochyb, že služba to bude mít v soudobé neskutečné konkurenci opravdu těžké. Vývojáři tedy mohou doufat, že do karet jim bude hrát nostalgie mnoha uživatelů a právě výše zmíněné novinky. ICQ New je dostupné pro macOS, Windows, Linux, Android i iOS. Hodláte jej vyzkoušet?