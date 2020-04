V New Yorku zakázali používání aplikace Zoom pro výuku

I v jiných zemích samozřejmě v současné době probíhá školní výuka alternativní formou, jíž dominují převážně konference přes mnohé aplikace. V New Yorku pro tyto účely zakázali používat aplikaci Zoom. Důvod je jednoduchý, není bezpečná. Do videohovorů mezi studenty a učiteli totiž kolikrát vnikly cizí osoby, které se nevyjařovaly zrovna spisovným jazykem. Představitelé aplikace Zoom se omlouvají a chystají lepší zabezbečení. Nicméně v New Yorku studenti a učitelé přejdou na Microsoft Teams.