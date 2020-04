7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (6. 4. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Aplikace Restyler vám nabídne řadu nových možností při úpravě vašich snímků či fotografií. S pomocí této aplikace totiž můžete značně transformovat jednotlivé fotografie a přidat jim širokou škálu těch nejrůznějších filtrů. Jak Restyler vypadá a co vše nabízí si můžete prohlédnout v galerii níže.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

V dnešní zrychlené době je stres na denním pořádku. Aplikace Anxiety Relief – Help With Panic Attacks,Stress slouží právě pro zvládání stresu a pomáhá svým uživatelům při úzkosti a panice. Tento nástroj vás totiž naučí řadu osvědčených technik, jenž vám pomohou zvládnout zmiňované náročné situace a pomohou vám relaxovat.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Jak již samotný název napovídá, zakoupením aplikace Firetask Pro – Task Manager získáte perfektního pomocníka, který vám pomůže při zvládání vašich nadcházejících úkolů. Tento nástroj navíc dokonale implementuje metodu GTD, neboli Getting Things Done, jenž dokáže zajistit co možná nejlepší organizaci práce.

Původní cena: 499 Kč (229 Kč)

Ve hře Tank Super Wars se utkáte s vaším oponentem na hracím poli, kde figurují válečné tanky. Vaším úkole bude úspěšně bránit vaši základnu, přičemž musíte pochopitelně zneškodnit všechny nepřátelské tanky. Budete si ale muset dávat obrovský pozor. Hra totiž skončí pokaždé, když nepřítel zničí vaši základnu nebo váš tank.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Jestliže se považujete za fanouška her, jejíchž příběh oplývá hned několika tajemstvími a čeká na vás řada hádanek, pak je tady The Beggar’s Ride přímo pro vás. V této hře budete hrát za starého žebráka, který jednoho dne najde neobyčejnou masku. Ta totiž dokáže přenést člověka do světa, jenž je ukryt na druhé straně deště a vaším úkolem bude odhalit řadu tajemství. Problémem navíc je, že jsou maska a tajuplný svět určeny pro opravdové hrdiny, ale vy se ocitáte v roli pouhého žebráka. Zvládnete to?

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Pokud hledáte nějakou aplikaci, která vám pomůže s úpravou vašich fotografií, určitě byste se měli přinejmenším podívat na HiCon Pro. Tento nástroj si dokáže poradit dokonce i s úpravou snímků ve formátu RAW i videem, přičemž využívá takzvanou 3D akceleraci pro co možná nejsvižnější uživatelské prostředí.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jak lépe si zpříjemnit současné těžké chvíle, než hraním kvalitního RPG? Přesně tento zážitek vám poskytne hra The Quest, ve které budete pracovat na svém vlastním hrdinovi. V tomto titulu na vás navíc čeká kvalitní příběhová linie, která jde ruku v ruce postranními úkoly.