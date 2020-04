Mobil Pohotovost vám doručí zboží do 4 hodin od objednání

Komerční sdělení: Rozbalovat si doma nový iPhone, MacBook nebo třeba Apple Watch jen pár hodin po objednání z e-shopu už není otázkou budoucnosti. Mobil Pohotovost totiž ve spolupráci s Liftago spouští novou službu, v rámci které vám ve vybraných městech doručí zboží do 4 hodin. Navíc i tento nový typ dopravy nabízí za určitých podmínek zcela zdarma.

Rychlé doručení skrze Liftago mohou zákazníci Mobil Pohotovosti využít v celkem 8 městech České republiky, jmenovitě se jedná o Prahu, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Brno, Olomouc, Ostravu a Ústí nad Labem. Objednávka je doručena do 4 hodin za předpokladu, že byla učiněna jakýkoli den v čase od 10:00 do 17:30.

Nový typ dopravy je tak ideální pro zákazníky, kteří chtějí ušetřit čas cestováním na prodejnu nebo poštu a zároveň by rádi měli objednané zboží doma co možná nejrychleji. Jednoznačným pozitivem také je, že Mobil Pohotovost nabízí u objednávek nad 500 Kč doručení do 4 hodin kompletně zdarma.