5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete levněji (3.4. 2020 – 5.4. 2020)

Víkend je tu. Současná situace sice venkovním a společenským aktivitám stále ještě nepřeje, můžete si ale pustit nějaký zajímavý film. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Steve Jobs

Snímek Steve Jobs z roku 2015 vás provede napjatými momenty před začátkem zásadních Keynotes Steva Jobse. Připomene vám uvedení prvního Macintoshe i prvního iMacu a poodhalí některé z kontroverzních stránek Jobsovy komplikované osobnosti. Stanete se svědky toho, jakým způsobem Steve Jobs přistupoval k lidem ze svého okolí, stejně jako toho, že jeho osobnost neměla jen jednu rovinu.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

angličtina, čeština, české titulky

Film Steve Jobs pořídíte zde.

Smrtící epidemie

Smrtící viry neznají hranice. Snímek Smrtící epidemie z roku 1995 pojednává o hrozbě, které musí čelit tým amerických vojenských lékařů. Ten se ze všech sil snaží vypátrat neznámého bacilonosiče, od kterého by bylo možné získat sérum proti nebezpečné nákaze. Ta byla z daleké Afriky rozšířena až do slunné Kalifornie. Boj s časem ale komplikují zájmy vysokých vojenských činitelů…

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Snímek Smrtící epidemie pořídíte zde.

Maska

Bankovní úředník Stanley Ipkiss nepatří zrovna mezi lidi, kterým by se neustále dařilo – spíše naopak. Jednoho dne ale shodou náhod objeví v řece starobylou dřevenou masku. Poté, co ji vyloví a ze zvědavosti si ji nasadí, promění se v bytost se zelenou tváří a schopnostmi kresleného hrdiny. Stanley má najednou v masce úplně jinou povahu, a pouští se do věcí, o kterých si nakonec ale vlastně není jistý, jestli se skutečně odehrály.

129,- zakoupení

Angličtina

Snímek Maska pořídíte zde.

V oku tornáda

Město Silverton je během jednoho jediného dne zničeno neobvyklým náporem tornád. Zatímco se celé město zmítá ve větrných smrštích, má podle předpovědí to nejhorší teprve přijít. Zatímco většina lidí se snaží ukrýt někde v bezpečí, hrstka zvědavců se blíží k tornádu a sleduje, do jaké blízkosti se dokáže dostat lovec tornád, aby pořídil snímek, který se jen tak nepovede vyfotit.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Snímek V oku tornáda pořídíte zde.

Pařmeni

Komedie Pařmeni vypráví o ženichovi a trojici svědků, kteří se vydávají do australského vnitrozemí na velkolepou svatbu. Díky opravdu svérázným svědkům nebude o kuriózní a bizarní situace rozhodně nouze, ke slovu přijdou i problémy, které pramení z komplikovaného vztahu ženichových přátel k rodině nevěsty.

79,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Čeština

Snímek Pařmeni pořídíte zde.