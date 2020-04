Mobil Pohotovost vám ve spolupráci s firmou Liftago doručí objednávku do 4 hodin

Komerční sdělení: Mobil Pohotovost v současné době přichází se skvělou novinkou, kterou potěší řadu svých zákazníků. Pokud totiž potřebujete některý produkt co možná nejrychleji, můžete jej obdržet již do čtyř hodin od objednávky. MP totiž ve spolupráci se společností Liftago poskytuje speciální druh přepravy ve větších městech. Konkrétně se jedná o Prahu, České Budějovice, Liberec, Brno, Olomouc, Ostravu a Ústí nad Labem. Pokud si své zboží objednáte do 17:30, obdržíte jej již do zmiňovaných čtyř hodin.