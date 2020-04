iWork pro macOS i iOS se dočkal velkých vylepšení

Jablečný kancelářský balíček se ve včerejších večerních hodinách dočkal aktualizace. Prvně se aktualizace Pages, Numbers a Keynote dotkla operačního systému macOS, avšak později se ukázalo, že tyto programy byly aktualizovány i na operačních systémech iOS a iPadOS. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jaké jsou v trojici populárních kancelářských aplikací změny a co nového přináší.

Je to pár dnů zpět, co jsme se dočkali aktualizace operačních systémů iOS, iPadOS a macOS – v prvních dvou případech jsme se dočkali verze 13.4, v případě macOS poté verze 10.15.4 Catalina. V těchto nových operačních systémech jsme se dočkali možnosti sdílet složky v iCloud Drive s ostatními uživateli. Především právě této podpory jsme se dočkali také v aktualizované verzi kancelářského balíčku iWork. Co se týče dalších nových funkcí, tak v případě Keynote jsme se dočkali možnosti pro editaci prezentací offline s tím, že se upravený obsah po připojení k internetu automaticky nahraje do online uložené verze, dále jsme se konečně dočkali nových šablon pro vytvoření prezentace, anebo třeba také nového designu pro vybírání již zmíněných šablon. Nechybí nově ani možnost pro vytvoření či vytištění PDF verze vaší prezentace společně s komentáři, možnost pro speciální úpravu textu (iniciály), nových tvarů, kterými můžete vaši prezentaci udělat zajímavější, anebo třeba nových animací.

V případě aplikace Numbers jsme se kromě již zmíněné podpory pro ukládání souborů do sdílených složek iCloud Drive dočkali například možnosti pro využití většího počtu řádků a sloupců buněk, podbarvení pozadí listu, editace souborů offline s možností automatického nahrání po připojení k internetu, redesignovaného výběr šablon, možnosti tisku či vytváření PDF společně s komentáři a další. V rámci Pages pro Mac jsme se taktéž dočkali podpory sdílených složek na iCloud Drive, nových šablon pro vytvoření perfektního dokumentu, možnosti vytvořit iniciálu, podbarvení pozadí celého dokumentu, redesignovaného výběru šablon, možnosti vytvoření či tisku PDF s komentáři, nových tvarů a dalších. V případě iOS verzí aplikací z kancelářského balíčku iWork jsme se dočkali podobných funkcí, jako u macOS verze, narozdíl od ní však nově přibyla podpora chystané Magic Keyboard pro iPad, společně s novými gesty, které v aplikacích iWork můžete využít.