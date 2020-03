iPhone SE2, tedy nejspíše iPhone 9, měl být podle původních spekulací již představen. Řádící pandemie ale nový iPhone zatrhla. Na každý pád mají designéři momentálně spoustu času, zahlcují nás tedy všemožnými koncepty. Nový počin se týká iPhonu 9 a v podstatě shrnuje vše, co o něm doposud víme, a to včetně spekulací. Na koncept se můžete pdoívat v galerii. Pokud Apple takový iPhone vydá, půjdete do něj?