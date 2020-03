OneWeb má problémy. Kvůli koronaviru další družice jen tak nevypustí

Společnost OneWeb je jakousi konkurencí satelitů Starlink. Jejím záměrem bylo tedy vyslat do vesmíru značné množství satelitů a poskytnout tak internet celému světu. Největší věřitel Soft Bank, jenž investoval do společnosti na dvě miliardy dolarů, v nynější době pozastavil financování, neboť panují obavy z možné ekonomické krize vyvolané pandemií. Společnost OneWeb požádala o ochranu před věřiteli, čeká ji tedy restruktualizace a propouštění. OneWeb vyslala do vesmíru 74 satelitů, záměr byl 650.