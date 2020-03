Jeden z největších partnerů Applu částečně prchá z Číny

Dodavatelé Applu se v posledních měsících netajily tím, že hodlají kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou právě z Číny odejít. Hrozilo totiž, že produkty, které by ve svých čínských fabrikách vyráběly, by musel Apple kvůli nařízením amerického prezidenta draze clít, kvůli čemuž by je mohl mimo jiné chtít po fabrikách vyrábět levněji. Tento katastrofální scénář se sice již víceméně uklidnil, avšak vystřídal jej další a o poznání horší – konkrétně koronavirový. Pandemie koronaviru totiž na dlouhé týdny prakticky veškerý čínský průmysl zcela paralyzovala a dodavatele Applu tak jen utvrdila v tom, že spoléhat se ve výrobě jen na jednu zemi zkrátka nelze. To nyní oficiálně přiznal i výrobní gigant Wistron, který s Applem spolupracuje na jeho iPhonech již řadu let.

Wistron ohlásil, že do roku 2021 hodlá svou výrobní síť vybudovat tak, aby alespoň její polovina ležela mimo Čínu, což by jí zajistilo chod v krizových situacích jakou je například pandemie koronaviru nyní. Své továrny Wistron rozmístí dle všeho do celé řady států, přičemž neopomine ani své závody v USA. Dá se však očekávat, že svou hlavní výrobu mimo Čínu rozloží primárně opět v Asii – například ve Vietnamu či Indonésii.

Kromě Číny a USA operuje Wistron poměrně ve velkém i v lidnaté Indii. Ani ta se však nyní neukazuje jako trefa do černého, jelikož jí ochromila třítýdenní karanténa vyhlášená tamní vládou právě kvůli šířícímu se koronaviru. Závody Wistronu proto na tři týdny utichly a jejich provozovatel tak nemůže nic jiného, než počítat ztráty a modlit se, aby se po třech týdnech jeho továrny opět rozjely. Jablíčkáře může v tomto směru těšit alespoň fakt, že v Indii vyrábí Wistron zejména starší iPhony, které již tak na odbyt nejdou a tudíž nehrozí jejich nedostatek. Pravdou sice je, že z linek indického Wistronu vyjíždí i iPhony XR, avšak jejich výrobu má na starosti i celá řada dalších dodavatelů a pro Apple tudíž nebude problém jeho výrobu právě u nich navýšit.