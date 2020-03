Máte rádi hry plné hádanek? Pak si nenechte ujít tuto novinku pro iOS

Vývojáři ani během krize a pandemie nelení a snaží se pravidelně přicházet se stále novými tituly, které hráče na pár hodin uvrtají do virtuálních realit a donutí je zůstat v karanténě. Výjimkou není ani tvůrce Jesse Makkonen, který v roce 2015 přispěchal s pozoruhodnou hororovou hříčkou DISTRAINT, s níž bez nadsázky udělal díru do světa a nyní se pokouší o to samé s příjemnou atmosférickou puzzle hrou Heal. Ta slibuje odpočinkovou hratelnost, přenádherný svět a náročné hádanky.

Psal se rok 2015 a na Steamu se poprvé objevila nenápadná hříčka jménem DISTRAINT, která rozvířila stojaté vody žánru a zaujala tisíce hráčů po celém světě díky svému netradičnímu přístupu a dost odvážným herním mechanikám. Za hrou stál vývojář Jesse Makkonen, který neusnul na vavřínech a kromě remasterované verze původního titulu hráčům zajistil zábavu také v podobě pokračovat, jenž vyšlo minulý rok v dubnu. Makkonen se tak díky svým počinům proslavil a hráči pomalu očekávali, s jakou peckou přijde tentokrát. Tvůrce však překvapil a místo hororového nářezu přispěchal s příjemnou a odpočinkovou, až meditativní adventurou Heal, která na první pohled okouzlí svým ručně kresleným světem a klasickou hratelností na bázi point-and-click her.

Pochopitelně nebude chybět ani notně hustá atmosféra a emocionální příběh, který bude filozofovat nad tématem stáří, paměti, nostalgie a lásky. Rozhodně se tedy jedná o zajímavý počin, na který pravděpodobně budete ještě hodně dlouho vzpomínat a přemýšlet nad jeho významem. Kromě toho se pořádně zavaří i vaše mozkové závity, a to nad nelehkými hádankami, které budete muset pro další postup hrou úspěšně vyřešit. Pokud vás tedy tato hříčka zaujala a chcete si pořádně poplakat, stačí si počkat do 10. dubna, kdy hra oficiálně vyjde na iOS, Android a pochopitelně i na Steam. Nezbývá než doufat, že bude titul stejně povedený jako jeho předchůdci z dílny Makkonena.