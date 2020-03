Stratégové, jástejte. Na iPhony míří taktická hříčka Teamfight Tactics

Je to již pár týdnů, co jsme naposledy informovali o autochess žánru, s nímž původně přišla MOBA hra Dota 2. Taktický mód, v němž musíte neustále hodnotit strategii a přizpůsobovat se tahům nepřítele, se však na tolik uchytil, že se jím začali inspirovat i ostatní vývojáři a nakonec nás čekala takřka záplava podobných titulů. Výjimkou není ani gigantická herní společnost Riot Games, která stojí za jednou z nejhranějších her na světě, League of Legends. Studio totiž přispěchalo s vlastní alternativou v podobě Teamfight Tactics, která zamíří na iOS již tento týden.

Pokud vás akční nátura MOBA her již omrzela a chtěli byste si užít něco pomalejšího, taktičtějšího a důmyslnějšího, autochess žánr je přesně pro vás. Představte si takové šachy, jen s herními hrdiny, kteří oplývají nejrůznějšími schopnostmi. Přihřát si polívčičku a vykřesat něco z tohoto netradičního trendu chtěli také vývojáři z Riot Games, a tak přispěchali s povedeným titulem Teamfight Tactics, který původně vyšel pouze na PC. Od té doby však nalákal více než 80 milionů hráčů a vydobyl si právoplatné místo mezi králi tohoto žánru. Z tohoto důvodu se studio rozhodlo vytvořit také mobilní verzi, jež nabídne obdobný zážitek a jistě naláká spoustu nových zájemců. Jediným rozdílem je tak ovládání, které bylo předěláno tak, aby bylo na dotykové obrazovce pohodlnější a hráči neměli oproti svým protivníkům nevýhodu.

Další nepříjemnou novinkou je skutečnost, že hra bude, alespoň těsně po vydání, postrádat pořádný chat a jediná komunikace s hráči bude probíhat pomocí tanečků, emotů a nebo gest. Jinak se ale mobilní alternativa nebude od počítačové předlohy jakkoliv lišit a nabídne plnohodnotný zážitek. To vše si ale budete moci vyzkoušet na vlastní kůži, a to již 19. března, kdy hra oficiálně dorazí na iOS a Android. Zatím to vypadá, že se máme rozhodně na co těšit. Půjde totiž o unikát, který nemá na mobilních zařízeních obdoby a Riot Games je první studio, jenž si na podobný krok trouflo. Uvidíme, zda to vývojáři nepřeženou s mikrotransakcemi, avšak rozhodně doporučujeme zamířit po vydání na App Store a dát netradiční hře šanci.