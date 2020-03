7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (18. 3. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

S pomocí aplikace Home Inventory si můžete vést perfektní seznam věcí, které máte u vás doma. Tento nástroj se může hodit do rozsáhlých domů, kde si navíc můžete mimo daných věcí ukládat i různé fotky, stvrzenky, návody, informace o záruce, poznámky a řadu dalších důležitých dokumentů.

Původní cena: 1 050 Kč (599 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Boom2:Volume Boost & Equalizer slouží pro zesílení celkové hlasitosti na vašem Macu. S pomocí tohoto nástroje můžete zesílit a zároveň i automaticky vylepšit například skladby nebo nahrávky, na kterých toho není moc slyšet. Tato aplikace vám taktéž poskytne skvělý ekvalizér, díky kterému můžete zvuk přizpůsobit vašim požadavkům.

Původní cena: 379 Kč (349 Kč)

Stažením aplikace Ultra Audio Converter získáte poměrně praktický nástroj, který vám umožní převádět hudební soubory napříč různými formáty. Tímto způsobem můžete také ušetřit místo na disku, a to v případě, kdy převedete například větší soubor do úspornějšího formátu.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Jestliže se věnujete malování a kresbě, tak by vám určitě neměla utéct dnešní nabídka na aplikaci My PaintBrush Pro: Draw & Edit. Jedná se o profesionální aplikace, která svým uživatelům nabízí perfektní řešení pro malování a dokonce nabízí systém vrstev.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Kdo by neznal vyhlášenou Laru Croft, která se heroicky vrhá vstříc každému nebezpečí. Ve hře Shadow of the Tomb Raider se chopíte role nebojácné Lary a čekat na vás bude doslova boj o přežití. Většina hry se navíc odehrává v džungli, se kterou budete muset doslova splynout a využít tak maximální potenciál na poražení vašich nepřátel. Ve slevě se nachází balíček zvaný Definitive Edition, jehož koupí získáte hru a všechna její DLC.

Původní cena: 109,96 € (30,43 €)

Ve hře Life is Strange 2 budete hrát za dva sourozence, konkrétně tedy Seana a Daniela, kteří právě utekli z domova. Budete muset čelit neustálému strachu z policie a čeká na vás spousta dalších nástrah. Zajímavý spád přijde ale v momentě, když zjistíte, že Daniel disponuje telekinetickými schopnostmi. V této hře se bere ohled na každé vaše rozhodnutí, které ovlivňuje další vývoj hry.

Původní cena: 7,99 € (1,99 €)

Pokud máte v oblibě strategické hry, ve kterých musíte vybudovat vlastní města, pak byste se přinejmenším měli podívat na titul Northgard. V této hře totiž povedete skupinu statečných Vikingů, kteří objevili novou zem zvanou Northgard. Vaším úkolem je celou zemi prozkoumat a vybudovat celou civilizaci.