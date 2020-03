Mobil Pohotovost naskladnila Jabra Elite Active 75t a přichází s dopravou zdarma

Komerční sdělení: Hudba se dá považovat za poměrně neodlučitelnou součást našich každodenních životů. Pravděpodobně každý z nás se oddává poslechu své oblíbené hudby například při cestě do práce nebo do školy, k čemuž se hodí mít co možná nejlepší vybavení. Solidním renomé se pyšní sluchátka Jabra Elite Active 75t, která se dají označit za poměrně žhavé zboží.

Fotogalerie Jabra Elite Active 75t 4 Jabra Elite Active 75t 3 Jabra Elite Active 75t 2 Jabra Elite Active 75t 1 +4 Fotek Jabra Elite Active 75t 6 Jabra Elite Active 75t 7 Jabra Elite Active 75t 5 Vstoupit do galerie

Mobil Pohotovost v současné době naskladnila právě tato sluchátka, která se pyšní perfektními funkcemi. Sluchátka totiž byla speciálně navržena pro aktivní životní styl, díky čemuž jim nechybí například certifikace IP57. Tato certifikace zajistí, že si sluchátka hravě poradí s vodou a jsou i úžasně odolná vůči potu. Za zmínku nadále určitě stojí zcela špičková sluchátka, která na jedno nabití nabízí až 7,5 hodin poslechu. Pokud ale využijete nabíjecí pouzdro, dostanete se až na 28 hodin, což už rozhodně stojí za to. U baterky ještě chvíli zůstaneme. Samotné pouzdro se nabíjí skrze rozhraní USB-C a dokonce nabízí možnost rychlonabíjení.

Za pravděpodobně nejlepší vychytávku se dá považovat funkce HearThrough, díky které můžete ovládat propustnost okolního hluku. Nacházíte se v situaci, kdy si chcete vychutnat ničím nerušený poslech? Stačí posunout praktický posuvník správným směrem a máte hotovo. Někdy ale pro změnu potřebujete trošku slyšet i vaše okolí, k čemuž vám opět stačí posuvník a vy si tak můžete zároveň užít hudbu i zvuk z vašeho okolí. Sluchátka si navíc úzce rozumí s hlasovou asistentkou Siri, díky čemuž můžete váš iPhone nechat klidně v kapse a ovládat jej pomocí hlasu.

Doprava zdarma

Mobil Pohotovost navíc v současné době přichází s perfektní akcí, díky které si můžete přijít na dopravu zcela zdarma. Jak ale můžete dopravu zdarma získat i vy? Jednoduše vám stačí nakoupit nad 500 korun, čímž automaticky získáváte nárok na využití této akce. Za zmínku určitě stojí i rychlost doručení. Pokud si totiž zboží objednáte do 18 hodin a zvolíte kurýrní společnost PPL, nebo objednáte do 15 hodin a vyberete si Českou poštu, produkty vám přijdou již následující den.